Захарова предложила подумать о наказании для россиян с «паспортом демократии»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проработать реакцию на случай введения Евросоюзом так называемых паспортов демократии для оппозиционно настроенных граждан России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Речь идет о предложении евродепутатов ввести «паспорта демократии» для представителей российской оппозиции и гражданских активистов.
Захарова сравнила такие документы с фольклистами, которые нацистская Германия выдавала сотрудничавшим жителям оккупированных стран и территорий. Дипломат напомнила, что по советскому законодательству подписание такого документа квалифицировалось как государственная измена.
«Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений», – подчеркнула представитель МИД.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию. Тем из них, кто поддерживал Украину, политик пригрозил отправкой на Колыму, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru