Захарова предложила подумать о наказании для россиян с «паспортом демократии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проработать реакцию на случай введения Евросоюзом так называемых паспортов демократии для оппозиционно настроенных граждан России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Речь идет о предложении евродепутатов ввести «паспорта демократии» для представителей российской оппозиции и гражданских активистов.

Захарова сравнила такие документы с фольклистами, которые нацистская Германия выдавала сотрудничавшим жителям оккупированных стран и территорий. Дипломат напомнила, что по советскому законодательству подписание такого документа квалифицировалось как государственная измена.

«Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений», – подчеркнула представитель МИД.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЕвросоюзМид РФМария Захарова

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