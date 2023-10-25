Захарова предложила подумать о наказании для россиян с «паспортом демократии»

Речь идет о предложении евродепутатов ввести «паспорта демократии» для представителей российской оппозиции и гражданских активистов.

Захарова сравнила такие документы с фольклистами, которые нацистская Германия выдавала сотрудничавшим жителям оккупированных стран и территорий. Дипломат напомнила, что по советскому законодательству подписание такого документа квалифицировалось как государственная измена.

«Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений», – подчеркнула представитель МИД.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию. Тем из них, кто поддерживал Украину, политик пригрозил отправкой на Колыму, напоминает «Радиоточка НСН».

