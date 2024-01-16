Захарова предложила Кулебе задуматься о переквалификации в борца

Так она ответила на его слова о желании ударить главу внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. По словам Захаровой, неадекватность украинского министра широко известна. «Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД?», – задалась вопросом дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что самые трудные переговоры – те, во время которых «хочется заехать собеседнику по лицу». Одна из встреч – якобы сорвавшиеся переговоры с Лавровым в турецкой Анталье весной 2022 года.

Ранее Захарова сравнила «секретный план» властей Германии по подготовке к столкновению между НАТО и Россией с гороскопом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

