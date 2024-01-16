Захарова предложила Кулебе задуматься о переквалификации в борца
Главу украинской дипломатии Дмитрию Кулебе необходимо задуматься о переквалификации в борца, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Так она ответила на его слова о желании ударить главу внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. По словам Захаровой, неадекватность украинского министра широко известна. «Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД?», – задалась вопросом дипломат.
Ранее Кулеба заявил, что самые трудные переговоры – те, во время которых «хочется заехать собеседнику по лицу». Одна из встреч – якобы сорвавшиеся переговоры с Лавровым в турецкой Анталье весной 2022 года.
Ранее Захарова сравнила «секретный план» властей Германии по подготовке к столкновению между НАТО и Россией с гороскопом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru