Захарова: Поставляемое Западом Киеву оружие применяют протестующие во Франции

По словам дипломата, выделяемые Западом, НАТО и самой Францией оружие и средства в поддержку Киева оказываются на французской территории и «как бумерангом» бьют по народу страны.

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции», — указала Захарова.

Ранее в ряде городов Франции вспыхнули массовые беспорядки на фоне убийства 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили юношу, находившегося за рулем автомобиля и отказавшегося выполнять их требования. Глава МИД Франции Жеральд Дарманен 5 июля заявил, что беспорядки прекратились на всей территории страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

