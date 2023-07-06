Захарова: Поставляемое Западом Киеву оружие применяют протестующие во Франции
Оружие, поставляемое Украине западными странами, применяется протестующими во Франции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, выделяемые Западом, НАТО и самой Францией оружие и средства в поддержку Киева оказываются на французской территории и «как бумерангом» бьют по народу страны.
«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции», — указала Захарова.
Ранее в ряде городов Франции вспыхнули массовые беспорядки на фоне убийства 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили юношу, находившегося за рулем автомобиля и отказавшегося выполнять их требования. Глава МИД Франции Жеральд Дарманен 5 июля заявил, что беспорядки прекратились на всей территории страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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