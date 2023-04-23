Захарова поставила вопрос о патрулировании Ла-Манша силами стран АТР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об участии ЕС в патрулировании Тайваньского пролива.
Захарова напомнила, что Евросоюз - это лишь часть Европы. Москва не давала Боррелю разрешения говорить за все страны континента, написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
Дипломат поставила вопрос о патрулировании пролива Ла-Манш силами стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
«Во-вторых, при таком раскладе военно-морские силы ряд стран АТР не должны ли патрулировать, например, Ла-Манш?» - написала она.
Спикер внешнеполитического ведомства ранее отреагировала на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника увеличить военную помощь Киеву в десять раз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru