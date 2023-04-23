Захарова поставила вопрос о патрулировании Ла-Манша силами стран АТР

Захарова напомнила, что Евросоюз - это лишь часть Европы. Москва не давала Боррелю разрешения говорить за все страны континента, написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Дипломат поставила вопрос о патрулировании пролива Ла-Манш силами стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Во-вторых, при таком раскладе военно-морские силы ряд стран АТР не должны ли патрулировать, например, Ла-Манш?» - написала она.

Спикер внешнеполитического ведомства ранее отреагировала на просьбу замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника увеличить военную помощь Киеву в десять раз, передает «Радиоточка НСН».

