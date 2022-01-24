Захарова: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме

Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Великобритания эвакуирует часть сотрудников посольства в Киеве

Ранее газета New York Times сообщила, что российские дипломаты начали эвакуацию из посольства на Украине. При этом в диппредставительстве заявляли, что все дипведомства РФ продолжают работать в штатном режиме.

«Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали», - рассказала представитель МИД.

По словам Захаровой, уже не первый год «накалялась обстановка» вокруг российских представительств на Украине. Дипломат напомнила, что генеральное консульство РФ в Одессе «закидывали бутылками с зажигательной смесью».

Тем временем Госдепартамент США разрешил некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей выехать из Украины. Также своих дипломатов отзывает Великобритания: из-за якобы растущей угрозы со стороны России Киев покинет около половины работников посольства, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, Вашингтон рекомендовал отказаться от поездок на Украину и в Россию из-за сохраняющейся напряженности, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Российское ПосольствоУкраинаМИД РФМария Захарова
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