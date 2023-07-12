Захарова пообещал ответ на изъятие автомобилей россиян в ФРГ
Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у граждан РФ в Берлине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте издания «Международная жизнь».
Она допустила, что власти Берлина решились на такие действия из-за «элементарной юридической безграмотности». При этом Захарова отметила, что речь может идти о поиске оснований для изъятия российских активов.
По словам представителя МИД, Россия потребовала от Германии немедленно прекратить изъятие автомобилей, вернуть гражданам РФ транспортные средства и компенсировать ущерб.
Власти ФРГ в конце мая объявили о закрытии генеральных консульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru