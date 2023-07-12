Захарова пообещал ответ на изъятие автомобилей россиян в ФРГ

Она допустила, что власти Берлина решились на такие действия из-за «элементарной юридической безграмотности». При этом Захарова отметила, что речь может идти о поиске оснований для изъятия российских активов.

По словам представителя МИД, Россия потребовала от Германии немедленно прекратить изъятие автомобилей, вернуть гражданам РФ транспортные средства и компенсировать ущерб.

Власти ФРГ в конце мая объявили о закрытии генеральных консульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, передает «Радиоточка НСН».

