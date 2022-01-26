Захарова ответила на заявления США об агрессии России на границах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России на своих границах».

«Оказывается, мы напали сами на себя», - написала она в своем Telegram-канале.

Володин: Вашингтон хочет управляемого президента России

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ. О

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале уже назвал подобные высказывания американского президента ожидаемыми.


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ФОТО: РИА Новости
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