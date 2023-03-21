Захарова ответила на передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном

«Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей», - заявила Захарова.

Она также напомнила, что солдаты НАТО во время конфликта в Югославии сами стали жертвами. Через суд они пытались взыскать с военного блока компенсации за потерянное здоровье, но им было отказано в этом.

Украинцам она посоветовала очнуться.

«Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят», - резюмировала Захарова.

Ранее стало известно, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном, в частности, при бомбардировках Югославии, а также в войне в Ираке.



