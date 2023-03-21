Захарова ответила на передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала югославским сценарием передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном.
«Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей», - заявила Захарова.
Она также напомнила, что солдаты НАТО во время конфликта в Югославии сами стали жертвами. Через суд они пытались взыскать с военного блока компенсации за потерянное здоровье, но им было отказано в этом.
Украинцам она посоветовала очнуться.
«Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят», - резюмировала Захарова.
Ранее стало известно, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном, в частности, при бомбардировках Югославии, а также в войне в Ираке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Lerchek передумала вести соцсети
- Шойгу прокомментировал возможную поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном
- В США назвали успешной модернизацию российских танков Т-62М
- Путин и Си Цзиньпин договорились об экономическом сотрудничестве до 2030 года
- Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву оружия с ядерным компонентом
- Путин остался доволен переговорами с Си Цзиньпином
- Путин: план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования
- Суд на Украине заочно осудил 20 депутатов Госдумы РФ
- Рогов объяснил большие потери ВСУ
- Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились спустя 3 часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru