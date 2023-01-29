Захарова отреагировала на выводы МИД Финляндии о причастности России к акции сожжения Корана в Швеции

Захарова рассказала, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сделал заявление на основании расследования, в ходе которого якобы удалось найти «определенные связи» с Россией в окружении Палудана.

«Мерзко наблюдать, как западники пытаются сложить из осколков собственных ценностей слово «исключительность», - написала в Telegram официальный представитель МИД РФ.

Ранее переговоры с Анкарой о вхождении Швеции в НАТО были приостановлены. Причиной стала вторая по счету акция сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме, заявил в интервью газете Expressen министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.