Захарова отметила искусственный характер поводов санкций Лондона против РФ

По словам Захаровой, это очевидно всем и объяснения британских властей «никого не интересуют».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о возможности конфискации британских активов олигархов из РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб заявлял, что Лондон может применить против Москвы серьезные экономические санкции в случае «вторжения» РФ на Украину, а также при попытке привести пророссийских политиков к власти в Киев





