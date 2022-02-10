Захарова отметила искусственный характер поводов санкций Лондона против РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила искусственный характер поводов санкций против РФ со стороны Лондона. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Захаровой, это очевидно всем и объяснения британских властей «никого не интересуют».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о возможности конфискации британских активов олигархов из РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В свою очередь, заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб заявлял, что Лондон может применить против Москвы серьезные экономические санкции в случае «вторжения» РФ на Украину, а также при попытке привести пророссийских политиков к власти в Киев
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