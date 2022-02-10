Захарова отметила искусственный характер поводов санкций Лондона против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила искусственный характер поводов санкций против РФ со стороны Лондона. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Захаровой, это очевидно всем и объяснения британских властей «никого не интересуют».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о возможности конфискации британских активов олигархов из РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб заявлял, что Лондон может применить против Москвы серьезные экономические санкции в случае «вторжения» РФ на Украину, а также при попытке привести пророссийских политиков к власти в Киев



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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мария Захарова
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