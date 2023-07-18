Захарова опровергла информирование о расследовании по «Северным потокам»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Германии, Дании, Швеции об информировании Москвы о расследованиях по «Северным потокам», не соответствует действительности. Дипломат утверждает, что власти этих стран по-прежнему «упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной» в расследовании этого теракта и не предоставляют никаких «внятных ответов» на призыв поделиться информацией.

Все три государства также ответили отказами на официальные запросы России о создании совместной группы для расследования произошедшего.