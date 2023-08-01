Захарова обвинила США в помехах поставкам российских удобрений
Соединенные Штаты делали все возможное, чтобы нуждающиеся страны не получали российские удобрения и продовольствие в рамках договоренностей. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон делает вид, что способствовал поставкам российских удобрений.
«Ровно наоборот - лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России», - подчеркнула Захарова.
Россия 17 июля объявила о выходе из зерновой сделки. МИД РФ назвал невозможным восстановление соглашения без участия Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru