Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии
Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением лицемерия заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по военным объектам в Одессе.
Дюжаррик ранее заявил, что ООН решительно осуждает российские удары. По его словам, это противоречит международным обязательствам РФ.
«Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и «двойных стандартов», которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Она обратила внимание на отсутствие реакции ООН на украинские теракты.
Российские войска нанесли удары по военным объектам в Одессе в ответ на атаку Крымского моста. В Минобороны сообщили, что все цели уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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