Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии

Дюжаррик ранее заявил, что ООН решительно осуждает российские удары. По его словам, это противоречит международным обязательствам РФ.

«Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и «двойных стандартов», которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Она обратила внимание на отсутствие реакции ООН на украинские теракты.

Российские войска нанесли удары по военным объектам в Одессе в ответ на атаку Крымского моста. В Минобороны сообщили, что все цели уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

