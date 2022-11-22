Захарова обвинила Польшу в разрушении ОБСЕ

Польша разрушает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказывая российской делегации в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Польше объяснили отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

Ранее Варшава отказала министру иностранных дел Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоится в Лодзе 1-2 декабря. В МИД назвали решение польской стороны беспрецедентным и провокационным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Захарова подчеркнула, что Польша как председатель ОБСЕ должна обеспечить равные условия работы всех государств-членов.

«Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», — цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова добавила, что ОБСЕ создавалась как дискуссионная площадка для разных государств и политиков с разными взглядами, однако польское председательство «фактически уничтожает эту переговорную площадку».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОБСЕПольшаМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры