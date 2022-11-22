Захарова обвинила Польшу в разрушении ОБСЕ
Польша разрушает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказывая российской делегации в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Варшава отказала министру иностранных дел Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоится в Лодзе 1-2 декабря. В МИД назвали решение польской стороны беспрецедентным и провокационным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Захарова подчеркнула, что Польша как председатель ОБСЕ должна обеспечить равные условия работы всех государств-членов.
«Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», — цитирует дипломата РИА Новости.
Захарова добавила, что ОБСЕ создавалась как дискуссионная площадка для разных государств и политиков с разными взглядами, однако польское председательство «фактически уничтожает эту переговорную площадку».
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