Захарова обвинила Польшу в разрушении ОБСЕ

Ранее Варшава отказала министру иностранных дел Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоится в Лодзе 1-2 декабря. В МИД назвали решение польской стороны беспрецедентным и провокационным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Захарова подчеркнула, что Польша как председатель ОБСЕ должна обеспечить равные условия работы всех государств-членов.

«Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», — цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова добавила, что ОБСЕ создавалась как дискуссионная площадка для разных государств и политиков с разными взглядами, однако польское председательство «фактически уничтожает эту переговорную площадку».

