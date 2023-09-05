Захарова обвинила Киев в ударах австралийскими дронами по территории России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина наносит удары по российской инфраструктуре австралийскими дронами. Заявление дипломата опубликовано на официальнмо сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что власти Австралии скрывает этот факт, втягивая Киев в российско-украинский конфликт еще больше.
Компания-производитель, поставляя Киеву беспилотники, указывала на их использование в мирных целях, однако на деле они используются в военных целях.
Ранее днем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц были сбиты более тысячи украинских беспилотников. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru