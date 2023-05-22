Захарова обвинила администрацию США в событиях в Хиросиме и Артемовске

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сравнил Хиросиму и Артемовск.

В Киеве заявили, что Зеленский не признавал потерю Артемовска

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Она обвинила США в событиях в обоих городах.

Зеленский на полях саммита G7 сравнил японский город Хиросима с Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:МИД РФСШАМария Захарова

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