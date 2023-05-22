Захарова обвинила администрацию США в событиях в Хиросиме и Артемовске
22 мая 202305:03
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сравнил Хиросиму и Артемовск.
«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Она обвинила США в событиях в обоих городах.
Зеленский на полях саммита G7 сравнил японский город Хиросима с Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой российский субъект
- Украинские военные отводят терминалы Starlink в тыловые районы
- Минфин США: страна может не дотянуть до 15 июня
- Захарова обвинила администрацию США в событиях в Хиросиме и Артемовске
- Рогов: Россия наносит удары по складам украинских войск
- СМИ: ЕС отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT
- В Одесской области объявили воздушную тревогу
- RusVesna: ЧВК «Вагнер» идет на поселок Хромово
- СМИ: Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском
- В Турции сообщили, когда начнет работу газовый хаб
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru