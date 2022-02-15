Захарова: Обращение Зеленского дало понять, что США не являются другом Украины
15 февраля 202200:53
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского.
В своем телеграмм-канале она написала, что речь украинского лидера, обращенная к гражданам страны, дали понять, что врагом Украины является не Россия, а другом страны не не являются США. По мнению Захаровой, это дали понять слова, опровергнувшие дату «вторжения» РФ в страну.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru