Захарова: Обращение Зеленского дало понять, что США не являются другом Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В своем телеграмм-канале она написала, что речь украинского лидера, обращенная к гражданам страны, дали понять, что врагом Украины является не Россия, а другом страны не не являются США. По мнению Захаровой, это дали понять слова, опровергнувшие дату «вторжения» РФ в страну.



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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаМария Захарова
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