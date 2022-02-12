Захарова назвала заявления Салливана по Украине истерикой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по ситуации вокруг Украине истерикой. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Захаровой, это говорит о том, что «англосаксам нужна война любой ценой». Она также указала на то, что провокации являются любимым методом решения проблем Запада.
Ранее в пятницу Салливан заявил, что Россия «имеет возможности напасть на Украину», «не дожидаясь завершения Олимпиады» в Китая.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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