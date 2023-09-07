Захарова назвала встречу Блинкена и Кулебы продажей родины «за жареную картошку»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на встречу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в Макдоналдс.

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Дипломат уточнила, что раньше родину продавали за «бочку варенья и корзину печенья», а сейчас - за кулек жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале отметила, что задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна произошло в преддверии российско-армянского медиафорума, который должен пройти в Ереване, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова

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