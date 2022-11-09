Захарова назвала условия продления зерновой сделки

Капремонт с реставрацией завершен в 12 домах-памятниках Москвы

Еще 33 новых электробуса поставят в столице до конца года

До 20 тысяч пользователей зарегистрировались на инвестпортале Москвы в этом году

Блогер Некоглай задержан в Москве после пародии на военного РФ

Уроки гостеприимства начнут проводить для московских старшеклассников