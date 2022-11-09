Захарова назвала условия продления зерновой сделки
Продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться её российская часть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Она напомнила, что сделка была пакетной, именно так ее предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам Захаровой, прогресса по выполнению российской части сделки по-прежнему нет.
Дипломат подчеркнула, что Евросоюз и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки из-за чего, стоит вопрос о целесообразности ее продления.
«Будем это учитывать при целесообразности продления зерновой сделки», — добавила Захарова.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что продуктовая сделка продлится при согласии сторон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Россиянина отправили в тюрьму за поджог военкомата в Удмуртии
- Захарова заявила, что Америка «серьёзно расколота»
- Глава Крыма назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой
- Росавиация проинспектирует почти 600 иностранных самолётов
- Израиль отказался поставлять системы ПВО на Украину
- Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
- Блогера Некоглая экстрадируют из России
- В США неизвестный сорвал крупнейший джекпот в мире в размере $2,04 млрд
- Минздрав Херсонской области не подтверждает гибель Стремоусова
- Законопроект об экологической маркировке продукции принят в I чтении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru