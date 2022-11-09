Захарова назвала условия продления зерновой сделки

Продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться её российская часть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что сделка была пакетной, именно так ее предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Небензя заявил о возможном непродлении «продуктовой сделки»

По словам Захаровой, прогресса по выполнению российской части сделки по-прежнему нет.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки из-за чего, стоит вопрос о целесообразности ее продления.

«Будем это учитывать при целесообразности продления зерновой сделки», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что продуктовая сделка продлится при согласии сторон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФЗерноООНМария Захарова
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