Захарова: Москва рассматривает предложение о созыве Совета Россия - НАТО

По её словам, в настоящее время оно рассматривается в практическом плане.

«Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», - заключила Захарова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что напряжённость между Россией и НАТО «достигла опасного уровня», сообщает RT.

