Захарова: Москва рассматривает предложение о созыве Совета Россия - НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия - НАТО, сообщает ТАСС.

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По её словам, в настоящее время оно рассматривается в практическом плане.

«Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», - заключила Захарова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что напряжённость между Россией и НАТО «достигла опасного уровня», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НАТОРоссияМИД РФМария Захарова
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