Захарова: Москва рассматривает предложение о созыве Совета Россия - НАТО
24 декабря 202113:08
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия - НАТО, сообщает ТАСС.
По её словам, в настоящее время оно рассматривается в практическом плане.
«Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», - заключила Захарова.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что напряжённость между Россией и НАТО «достигла опасного уровня», сообщает RT.
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24 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru