Захарова: «Израильская модель» не поможет в урегулировании конфликта на Украине

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон предложит Киеву модель совместной работы, которая подразумевает десятилетние «обязательства в области безопасности». При этом вступления Украины в НАТО не предполагается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметила дипломат, сравнить киевский режим и Израиль — «самое дикое», что мог придумать Белый дом. По мнению Захаровой, режим на Украине перерастает «в настоящую террористическую международную ячейку». Представитель МИД указала, что лучшим гарантом безопасности для Украины будет ее возвращение к внеблоковому нейтралитету.

«Для обеспечения ... урегулирования украинского кризиса необходимо признание новых территориальных реалий, обеспечение Киевом основных прав собственных граждан», — подчеркнула дипломат.

Также, по словам Захаровой, следует прекратить боевые действия и поставки западного оружия.

