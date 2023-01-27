Захарова: Байден подтвердил несамостоятельность Зеленского при принятии решений

По мнению дипломата, новое поступление вооружений от США на сумму $2,5 млрд призвано помочь Байдену реализовать собственные амбиции. В пакет помощи Украине вошли боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы урегулировать конфликт на Украине всего за сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



