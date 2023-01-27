Захарова: Байден подтвердил несамостоятельность Зеленского при принятии решений
Слова американского президента Джо Байдена о подготовке украинских войск к контрнаступлению подтверждают несамостоятельность президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило агентство РИА Новости.
По мнению дипломата, новое поступление вооружений от США на сумму $2,5 млрд призвано помочь Байдену реализовать собственные амбиции. В пакет помощи Украине вошли боеприпасы, артиллерия и бронетехника.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы урегулировать конфликт на Украине всего за сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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