Захарова: Байден подтвердил несамостоятельность Зеленского при принятии решений

Слова американского президента Джо Байдена о подготовке украинских войск к контрнаступлению подтверждают несамостоятельность президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило агентство РИА Новости.

Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за 24 часа

По мнению дипломата, новое поступление вооружений от США на сумму $2,5 млрд призвано помочь Байдену реализовать собственные амбиции. В пакет помощи Украине вошли боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы урегулировать конфликт на Украине всего за сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденМария Захарова
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