Захарова: амбиции Японии и Германии стать членами Совбеза ООН - беспочвенны

Желание ФРГ и Японии получить постоянное членство в Совбезе ООН абсолютно беспочвенно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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По её словам, этот орган и так перенасыщен представителями западных государств.

Включение этих стран в Совет Безопасности Всемирной организации не добавит ему демократии и не приблизит к построению более справедливого миропорядка, добавила дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия за расширение Совбеза ООН за счет развивающихся стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ФРГЯпонияСовбез ООНМария Захарова

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