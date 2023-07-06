Захарова: амбиции Японии и Германии стать членами Совбеза ООН - беспочвенны
Желание ФРГ и Японии получить постоянное членство в Совбезе ООН абсолютно беспочвенно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По её словам, этот орган и так перенасыщен представителями западных государств.
Включение этих стран в Совет Безопасности Всемирной организации не добавит ему демократии и не приблизит к построению более справедливого миропорядка, добавила дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия за расширение Совбеза ООН за счет развивающихся стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru