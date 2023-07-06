Захарова: амбиции Японии и Германии стать членами Совбеза ООН - беспочвенны

По её словам, этот орган и так перенасыщен представителями западных государств.

Включение этих стран в Совет Безопасности Всемирной организации не добавит ему демократии и не приблизит к построению более справедливого миропорядка, добавила дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия за расширение Совбеза ООН за счет развивающихся стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

