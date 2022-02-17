«Зачем?»: Песков о предложении Киева встретиться на высшем уровне

«Каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков отметил, что Украина предлагает обсуждать именно тему Донбасса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского, чтобы «уладить разногласия» между странами. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт вокруг Украины.

