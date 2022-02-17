«Зачем?»: Песков о предложении Киева встретиться на высшем уровне
Киев неоднократно предлагал Москве организовать встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, но у российской стороны есть вопрос о повестке переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Песков отметил, что Украина предлагает обсуждать именно тему Донбасса.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского, чтобы «уладить разногласия» между странами. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт вокруг Украины.
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