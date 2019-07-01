Япония присвоила Курилы при помощи G20

В ролике, который был задуман в качестве приглашения в Осаку, говорится о главных целях встречи. На карте крупным планом показана территория Японии, которая включает все четыре спорных острова Южных Курил — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Как пишут Известия, ролик был опубликован, в том числе, на сайте G20, а также канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ на YouTube.

В свою очередь российские дипломаты объяснили, что такое явление не ново – государство всегда обозначало острова как свою территорию, пишет Газета.ру. Однако в МИД России заявили, что Москва недовольна подобными действиями Токио.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал в беседе с НСН об ожиданиях японской стороны по поводу урегулирования территориальной принадлежности островов Южных Курил. Он также отметил, что восемь

