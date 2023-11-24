Ядерная заявка: экс-заместитель генсека ООН оценил стремление Пакистана в БРИКС

Ранее сообщалось, что Пакистан по итогам саммита стран–членов БРИКС в Йоханнесбурге подал официальный запрос о присоединении в организацию. Став частью БРИКС, страна сможет сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества и возрождении инклюзивной многосторонности, считает официальный представитель пакистанского МИДа Мумтаз Захра Балоч.

«Это большая страна с ядерным потенциалом. Полагаю, Китай и мусульманские страны поддержат эту заявку. Проблема с членством Пакистана в БРИКС может возникнуть только у Индии, у этих стран есть территориальные споры», - отметил Орджоникидзе.

БРИКС сегодня необходимо наладить внутренние процессы, однако это можно делать параллельно с расширением организации, полагает экс-заместитель генсека ООН.

«Внутренние процессы БРИКС – это переход от ассоциации союзного характера до организации. Пока что БРИКС в прямом смысле не является организацией, поскольку нет ни устава, ни секретариата. Но расширение и налаживание внутренних процессов могут идти параллельно. Главное, чтобы участники были согласны на укрепление основ текущего союза», - сказал он.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung назвало расширение БРИКС личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. БРИКС — «поистине глобальный союз», в котором вскоре окажется «почти половина населения Земли», отметили журналисты.

Российский дипломат Орджоникидзе считает, что реакция стран Запада на расширение БРИКС не слишком интересна участникам организации.

«То, что на Западе настороженно относятся к расширению БРИКС – это их проблема. Даже если последует какая-то реакция на заявку Пакистана – нам это неинтересно. Думаю, они в целом негативно реагируют на существование БРИКС, но это нам тоже не очень интересно. Если хотят – пусть сами вступают в БРИКС, но они же не хотят», - подытожил собеседник НСН.