WP: генсек ООН не хотел встречаться с Зеленским в Киеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не хотел ехать в Киев и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет газета Washington Post со ссылкой на обнародованные в Сети секретные документы Пентагона.

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По данным издания, генсек ООН не был рад поездке в Киев после того, как вернулся с саммита в Африке. Новость о том, что Зеленский хочет с ним встретиться, стала для Гутерриша неприятной неожиданностью, отметили журналисты.

Согласно документам, генсек заявил своим помощникам, что в Киеве «делают все, чтобы нас ликвидировать».

По подозрению в утечке документов Пентагона арестован 21-летний пилот национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра. Он был модератором закрытого онлайн-чата Thug Shaker Central, который мог стать первоисточником утечки документов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
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