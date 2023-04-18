WP: генсек ООН не хотел встречаться с Зеленским в Киеве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не хотел ехать в Киев и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет газета Washington Post со ссылкой на обнародованные в Сети секретные документы Пентагона.
По данным издания, генсек ООН не был рад поездке в Киев после того, как вернулся с саммита в Африке. Новость о том, что Зеленский хочет с ним встретиться, стала для Гутерриша неприятной неожиданностью, отметили журналисты.
Согласно документам, генсек заявил своим помощникам, что в Киеве «делают все, чтобы нас ликвидировать».
По подозрению в утечке документов Пентагона арестован 21-летний пилот национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра. Он был модератором закрытого онлайн-чата Thug Shaker Central, который мог стать первоисточником утечки документов, передает «Радиоточка НСН».
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