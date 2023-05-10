«Вынудили приехать»: Политолог объяснил появление заболевшего Лукашенко в Москве 9 мая
В случае ухода Лукашенко его заменит спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую сейчас активно раскручивают, сказал НСН Дмитрий Болкунец.
Проблемы со здоровьем вынудят президента Белоруссии Александра Лукашенко сдержать данное публично в августе 2020 года обещание уйти с политической арены. Об этом НСН заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Ранее сообщалось, что Лукашенко плохо себя почувствовал после участия в Параде Победы на Красной площади и не смог принять участие в неформальном завтраке с главами государств по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил Telegram-канал «Путин в Telegram». Президент Белоруссии не смог самостоятельно пройти до Могилы Неизвестного Солдата, а в аэропорт его сопровождала карета «скорой помощи». Также Лукашенко не выступил со своей традиционной речью на Дне Победы в Минске. Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке после Парада Победы тем, что белорусский лидер улетел на мероприятия в Минске. По словам Болкунца, проблемы со здоровьем у Лукашенко появились около двух недель назад.
«Лукашенко потерял возможность выступать, у него появились проблемы с голосом. Президент Белоруссии появился в Москве в весьма болезненном состоянии, напряженное лицо выдавало его плохое самочувствие. Большие проблемы у Лукашенко и с суставами. Также то, что у него забинтована рука, демонстрирует вероятность того, что президенту Белоруссии ставят капельницу», — сказал Болкунец.
По словам собеседника НСН, белорусский лидер впервые за 29 лет не смог выступить в Минске 9 мая.
«Накануне было торжественное мероприятие в Белоруссии в одном из помещений, где обычно накануне собирают участников мероприятий во Дворце Республики. Там тоже вместо Лукашенко выступил белорусский премьер-министр. Это вызвало уже огромное напряжение в белорусском обществе и номенклатуре, поскольку все переживают, что будет, если Лукашенко не станет», — добавил политолог.
Эксперт отметил, что в случае ухода Лукашенко полномочия перейдут к спикеру Совета Республики Наталье Кочановой.
«Она выбрана Лукашенко в качестве преемника, ее активно сейчас раскручивают все белорусские телеканалы, Кочанова присутствует на всех информационных государственных площадках. Каждый день спикер Совета Республики посещает регионы, ездит по стране, очень много выступает. Правда, могут возникнуть проблемы, если все это случится внезапно, потому что это может вызвать бурю эмоций в обществе. Транзит всегда должен проходить по определенным законам, а не в силу внезапных историй. В определенном виде политический транзит в стране был запущен в августе 2020 года после известных событий. Тогда была чуть ли не договоренность между Лукашенко и Кремлем о том, что необходимо провести определенные изменения. Лукашенко тогда публично пообещал, в том числе российским журналистам, что уйдет из власти в течение максимум двух лет. Прошло уже три года, но воз и ныне там. Полагаю, что состояние здоровья будет подталкивать действующего белорусского лидера к уходу», — предположил Болкунец.
Политолог также объяснил, почему в таком состоянии белорусский лидер прибыл в Москву.
«Путин и Кремль собрали всех руководителей бывших союзных республик, кого можно было пригласить. Это своеобразная дань моде и историческому прошлому, вне зависимости от текущей обстановки и отношения различных лидеров к происходящим событиям. Поскольку Лукашенко очень зависит сегодня от России, он вынужден был приехать, невзирая на плохое самочувствие», — заявил он.
В свою очередь белорусский политолог Алексей Дзермант усомнился в наличии у президента страны серьезного недомогания.
«Не думаю, что это что-либо кардинально серьезное. Если бы Лукашенко серьезно заболел, то он вообще не появлялся бы на публике», — подчеркнул Дзермант.
Собеседник НСН добавил, что в Белоруссии есть кому подменить Лукашенко в непредвиденных ситуациях.
«У нас есть иерархия государственных чинов. Это премьер-министр, это глава Совета Республики. Думаю, что все будет происходить согласно закону и Конституции, если возникнет такая необходимость. Также есть Всебелорусское народное собрание, которое тоже может в определенный момент брать на себя функции управления государством. Так что это разрешимая ситуация», — подытожил политолог.
Ранее в КГБ Белоруссии сообщили о предотвращении терактов в преддверии Дня Победы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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