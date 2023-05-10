«Вынудили приехать»: Политолог объяснил появление заболевшего Лукашенко в Москве 9 мая

«Лукашенко потерял возможность выступать, у него появились проблемы с голосом. Президент Белоруссии появился в Москве в весьма болезненном состоянии, напряженное лицо выдавало его плохое самочувствие. Большие проблемы у Лукашенко и с суставами. Также то, что у него забинтована рука, демонстрирует вероятность того, что президенту Белоруссии ставят капельницу», — сказал Болкунец.

По словам собеседника НСН, белорусский лидер впервые за 29 лет не смог выступить в Минске 9 мая.

«Накануне было торжественное мероприятие в Белоруссии в одном из помещений, где обычно накануне собирают участников мероприятий во Дворце Республики. Там тоже вместо Лукашенко выступил белорусский премьер-министр. Это вызвало уже огромное напряжение в белорусском обществе и номенклатуре, поскольку все переживают, что будет, если Лукашенко не станет», — добавил политолог.

Эксперт отметил, что в случае ухода Лукашенко полномочия перейдут к спикеру Совета Республики Наталье Кочановой.

«Она выбрана Лукашенко в качестве преемника, ее активно сейчас раскручивают все белорусские телеканалы, Кочанова присутствует на всех информационных государственных площадках. Каждый день спикер Совета Республики посещает регионы, ездит по стране, очень много выступает. Правда, могут возникнуть проблемы, если все это случится внезапно, потому что это может вызвать бурю эмоций в обществе. Транзит всегда должен проходить по определенным законам, а не в силу внезапных историй. В определенном виде политический транзит в стране был запущен в августе 2020 года после известных событий. Тогда была чуть ли не договоренность между Лукашенко и Кремлем о том, что необходимо провести определенные изменения. Лукашенко тогда публично пообещал, в том числе российским журналистам, что уйдет из власти в течение максимум двух лет. Прошло уже три года, но воз и ныне там. Полагаю, что состояние здоровья будет подталкивать действующего белорусского лидера к уходу», — предположил Болкунец.

Политолог также объяснил, почему в таком состоянии белорусский лидер прибыл в Москву.

«Путин и Кремль собрали всех руководителей бывших союзных республик, кого можно было пригласить. Это своеобразная дань моде и историческому прошлому, вне зависимости от текущей обстановки и отношения различных лидеров к происходящим событиям. Поскольку Лукашенко очень зависит сегодня от России, он вынужден был приехать, невзирая на плохое самочувствие», — заявил он.