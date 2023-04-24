Вучич: Выборы в Косове и Метохии показали отсутствие диалога между Белградом и Приштиной

По его словам, сербы единогласным бойкотом показали, что «никто с Запада не слушал их». Вучич подчеркнул, что страны «Квинты» выступают в поддержку «независимого Косово».

Ранее Европейский союз пообещал Сербии и непризнанному Косову инвестиции за своевременное выполнение всех положений соглашения о пути к нормализации отношений. Отмечалось, что стороны получат инвестиции, когда ЕС решит, что все положения соглашения имплементированы в полном объеме, сообщает «Радиоточка НСН».

