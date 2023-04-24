Вучич: Выборы в Косове и Метохии показали отсутствие диалога между Белградом и Приштиной

Выборы на севере Косова и Метохии, которые бойкотировали сербы, показали отсутствие существенного диалога между Белградом и Приштиной. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, слова которого приводит ТАСС.

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По его словам, сербы единогласным бойкотом показали, что «никто с Запада не слушал их». Вучич подчеркнул, что страны «Квинты» выступают в поддержку «независимого Косово».

Ранее Европейский союз пообещал Сербии и непризнанному Косову инвестиции за своевременное выполнение всех положений соглашения о пути к нормализации отношений. Отмечалось, что стороны получат инвестиции, когда ЕС решит, что все положения соглашения имплементированы в полном объеме, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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