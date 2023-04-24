Вучич: Выборы в Косове и Метохии показали отсутствие диалога между Белградом и Приштиной
Выборы на севере Косова и Метохии, которые бойкотировали сербы, показали отсутствие существенного диалога между Белградом и Приштиной. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, сербы единогласным бойкотом показали, что «никто с Запада не слушал их». Вучич подчеркнул, что страны «Квинты» выступают в поддержку «независимого Косово».
Ранее Европейский союз пообещал Сербии и непризнанному Косову инвестиции за своевременное выполнение всех положений соглашения о пути к нормализации отношений. Отмечалось, что стороны получат инвестиции, когда ЕС решит, что все положения соглашения имплементированы в полном объеме, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- СМИ сравнили предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана
- Выход в открытый космос по российской программе перенесли
- Рэпер Гуф разводится со своей второй супругой
- Бойцу ЧВК «Вагнер» из Казахстана пригрозили тюрьмой на родине
- В Госдуме не поддержали отказ ЧВК «Вагнер» брать в плен украинских военных
- Экс-председателя КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
- Вучич: Выборы в Косове и Метохии показали отсутствие диалога между Белградом и Приштиной
- Павел Воля пошутил про уникальность шоу «Вечерний Ургант»
- Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
- СМИ: Зеленский избрал десять «кураторов контрнаступления»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru