Вучич: ЕС критикует Сербию из-за невведения санкций против России

Он отметил, что Сербия должна платить цену за независимость и суверенную политику, которую она проводит. По словам Вучича, «нет проблемы в том, чтобы ее платить».

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в интервью НСН заявил, что Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает «Радиоточка НСН».

