Вучич: ЕС критикует Сербию из-за невведения санкций против России

Ежегодный доклад Европарламента о прогрессе Сербии в евроинтеграции будет негативным, потому что Белград отказался поддержать антироссийские санкции. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.

Вучич заявил, что больше не верит шантажируемому Сербию Западу

Он отметил, что Сербия должна платить цену за независимость и суверенную политику, которую она проводит. По словам Вучича, «нет проблемы в том, чтобы ее платить».

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в интервью НСН заявил, что Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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