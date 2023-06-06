Вучич допустил возможность попадания боеприпасов из Сербии на Украину

«У меня нет сомнений в том, что это может происходить», — указал политик.

Вучич подчеркнул, что Сербия стремится действовать нейтрально в том, что касается конфликта на Украине.

Ранее сербский президент заявлял, что республика не поставляла и не будет поставлять Киеву оружие или боеприпасы. При этом Вучич отметил, что даже при продаже без соглашения о передаче вооружения могут оказаться у любой из сторон в зоне конфликта.

В мае Александр Вучич гарантировал сохранение военного нейтралитета Сербии до конца своего президентского мандата, напоминает RT.

