Вучич анонсировал грядущие изменения в зоне спецоперации в течение трех дней

Он также предрек перемены в политических действиях Запада по отношению к Сербии.

По мнению Вучича, Путин дал понять, что он будет в дальнейшем вести интенсивную борьбу на Украине. Сербский лидер считает, что такая позиция создаст дополнительные сложности для Белграда.

Ранее Вучич заявил, что Сербия повысит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП. Об этом сообщило агентство НСН.

