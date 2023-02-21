Вучич анонсировал грядущие изменения в зоне спецоперации в течение трех дней

Серьезные изменения произойдут в трехдневных срок в зоне спецоперации России на Украине. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в ходе международной выставки военной техники и вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби, сообщило агентство ТАСС.

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Он также предрек перемены в политических действиях Запада по отношению к Сербии.

По мнению Вучича, Путин дал понять, что он будет в дальнейшем вести интенсивную борьбу на Украине. Сербский лидер считает, что такая позиция создаст дополнительные сложности для Белграда.

Ранее Вучич заявил, что Сербия повысит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП. Об этом сообщило агентство НСН.

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