ВЦИОМ: россияне в курсе поправки Терешковой в Конституцию

Подавляющее большинство россиян – 87% – знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса.

Доля проинформированных граждан с 6 марта увеличилась на 3%.

На данный момент каждый второй россиянин (49%) знает, что всероссийский опрос будет проведен 22 апреля. Ранее такими знаниями обладали лишь 37% информированных респондентов, говорится на сайте ВЦИОМ.

Кроме того социологи выяснили, что 75% россиян наслышаны о резонансном принятии законопроекта о поправке в Конституцию в Госдуме 10 марта.

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Знающих о предложении депутата Валентины Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков – 73% россиян.

Отмечается, что 69% опрошенных намерены 22 апреля принять участие в голосовании.

Законодательные собрания более двух третей российских регионов в четверг выступили за поддержку закона об изменениях в Конституции РФ. На данный момент обсуждения прошли в 62 из 85 региональных парламентах. Для одобрения закона требуется поддержка двух третей региональных парламентов (57 регионов). Далее документ поступит в Конституционный суд РФ для проверки всех положений

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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