ВЦИОМ: россияне в курсе поправки Терешковой в Конституцию

Подавляющее большинство россиян – 87% – знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса.

Доля проинформированных граждан с 6 марта увеличилась на 3%.

На данный момент каждый второй россиянин (49%) знает, что всероссийский опрос будет проведен 22 апреля. Ранее такими знаниями обладали лишь 37% информированных респондентов, говорится на сайте ВЦИОМ.

Кроме того социологи выяснили, что 75% россиян наслышаны о резонансном принятии законопроекта о поправке в Конституцию в Госдуме 10 марта.