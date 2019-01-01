ВЦИОМ: 29% москвичей готовы поддержать провластных кандидатов
На выборах в Московскую городскую думу отдать свой голос за провластного кандидата готовы 29% москвичей. В то время как поддержать кандидата от оппозиции – только 6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Также социологи выяснили, каким образом жители столицы получают информацию о предстоящих выборах и кандидатах в депутаты. Самыми удобными были названы новостные интернет-порталы, листовки и буклеты, а также ролики на YouTube.
Добавим, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва намечены на 8 сентября.
Ранее НСН писала, что пранкер Владимир Кузнецов (Вован) намерен участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил его коллега Алексей Столяров. Он подчеркнул, что причиной такого решение стали многочисленные обращения горожан, которые просили их разобраться с недобросовестными чиновниками, застройщиками и управляющими компаниями.
Вован и Лексус прославились телефонными розыгрышами, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Элтона Джона, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко и многих других.
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