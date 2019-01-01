Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Ставропольский край, Вологодская и Волгоградская области могут стать самыми проблемными для власти в рамках губернаторских выборов. Уточняется, что такое положение дел связано с тем, что в них не меняли руководителей перед кампанией. В этих регионах в таком случае возможна организация второго тура. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на источники в Кремле и «Единой России».

По данным опросов, жители региона испытывают потребность в смене губернатора, поскольку среди населения накопилась усталость от действующих руководителей.

Как заявляет политолог Александр Пожалов, второй тур возможен более, чем в трех регионах России. В пятерку самых сложных он включил также Сахалин, Санкт-Петербург, Вологодскую и Липецкую области, Ставропольский край, Алтай и Волгоградскую область.

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок. Речь идет о главе Ставрополья Владимире Владимирове, губернаторе Волгоградской области Андрее Бочарове и руководителе Вологодской области Олеге Кувшинникове.

Директор близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что губернаторы, которые идут на переизбрание, находятся в зоне риска, поскольку у них уже накоплен определенный антирейтинг.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после прямой линии с президентом. Причиной он назвал случаи выплаты медикам зарплат ниже минимального размера оплаты труда, которые не находили отражения в предоставляемых ему отчетах. Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН заверил, что увольнение чиновницы было инициативой самого Чибиса, а не приказом из Москвы.

