Всё в руках президента. Захарова о возможной замене посла России в Лондоне

Российская Федерация в середине лета намерена поменять посла в Великобритании. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах. По данным издания, Александр Яковенко, который находится в Лондоне с 2011 года, скорее всего возглавит Дипломатическую академию. Его преемником на посту диппредставителя в Лондоне может стать руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос НСН по этой теме, была предельно лаконична.

«Назначение послов – прерогатива президента», - подчеркнула Захарова.