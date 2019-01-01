Всё в руках президента. Захарова о возможной замене посла России в Лондоне
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала НСН информацию о предполагаемом отзыве из Великобритании главы дипмиссии Яковенко.
Российская Федерация в середине лета намерена поменять посла в Великобритании. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах. По данным издания, Александр Яковенко, который находится в Лондоне с 2011 года, скорее всего возглавит Дипломатическую академию. Его преемником на посту диппредставителя в Лондоне может стать руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос НСН по этой теме, была предельно лаконична.
«Назначение послов – прерогатива президента», - подчеркнула Захарова.
Как отметили источники «Коммерсанта», о назначении новым послом РФ в Великобритании кого-то из заместителей главы МИД РФ Сергея Лаврова речи не идёт. Дело в том, что эта должность оценивается, как очень неспокойная и «токсичная» в связи с инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Что касается Андрея Келина, то до назначения главой департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, он 4 года работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене. В нынешней должности он занимается вопросами международных организаций, включая НАТО.
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