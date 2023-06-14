Встреча замглав МИД России, Ирана, Турции и Сирии пройдет 21 июня
Заместители глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана встретятся 21 июня в Астане. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Дипломат отметил, что 20-21 июня большая российская делегация вылетит в столицу Казахстана.
«Будет встреча 21 июня на уровне заместителей министров иностранных дел», — цитирует Богданова РИА Новости.
На минувшей неделе замглавы МИД России Сергей Вершинин встретился со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, стороны обсудили вопросы урегулирования кризиса в республике и гуманитарной помощи населению, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru