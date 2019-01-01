Мосгордума расколола СПЧ
Члены Совета по правам человека при президенте разругались из-за намеченной на четверг встречи с кандидатами, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму.
В Совете по правам человека при президенте наметился раскол по поводу запланированной на четверг встречи членов СПЧ с теми кандидатами в Мосгордуму, которым по тем или иным причинам было отказано в регистрации. Член комиссии СПЧ по избирательным правам Игорь Борисов в эфире НСН обвинил главу комиссии СПЧ Илью Шаблинского, который назначил встречу, в самоуправстве и нарушении регламента Совета.
О встрече членов СПЧ с кандидатами, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборах в Мосгордуму по причине недочетов в собранных для регистрации подписях, сообщили сегодня на своих страницах в соцсетях и некоторые из отверженных кандидатов. Еще 22 июля они направили главе СПЧ Михаилу Федотову просьбу о такой встрече, чтобы с помощью мониторинговой группы СПЧ провести независимую проверку забракованных подписей.
Изначально общение правозащитников с политиками должны было пройти на базе комиссии СПЧ по избирательным правам под руководством самого Федотова. Но позже участие Федотова оказалось под вопросом, так как у него «образовались срочные дела». Поэтому встреча перенеслась на базу Московской Хельсинкской группы (МХГ).
«Встреча должна состояться завтра, в час дня. Планировалось, что она будет в здании администрации президента, но выяснилось, что там нет помещения. Поэтому встреча будет проходить по адресу: Красина, 15, в помещении Московской Хельсинкской группы. Это будет встреча комиссии СПЧ по избирательным правам с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Обещались быть Сванидзе, Шульман и другие. И я, конечно. Будет ли Федотов, не уверен», - рассказал НСН глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский.
По его словам, в администрации президента не возражают против встречи правозащитников с оппозиционерами, более того, изначально были готовы предоставить помещение для нее.
«Это было изначально запланировано. В администрации президента подтвердили встречу, но буквально два часа назад место поменялось. Но они не против. Федотов ясно сказал, что администрация президента не против этой встречи. Только на другой территории», - пояснил глава комиссии. Шаблинский заверил, что на встречу в МХГ могут прийти все желающие.
Однако оказалось, что и в самой комиссии СПЧ по избирательным правам далеко не все поддерживают идею такого мероприятия. Член комиссии, глава мониторинговой рабочей группы СПЧ на выборах Игорь Борисов в эфире НСН категорично раскритиковал встречу с отказниками, фактически обвинив Шаблинского в самоуправстве.
«У нас в СПЧ несколько дней шла дискуссия, назначать встречу или не назначать. Шаблинский приводил аргументы за, я – против. Однако, несмотря на всю аргументацию и требования наших нормативных актов, Шаблинским было объявлено о завтрашнем заседании постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам. В нарушение регламента, потому что такие мероприятия должны объявляться не менее, чем за три дня. С невозможностью пригласить кого-либо еще. Потому что я буквально позавчера предлагал провести более расширенное заседание – с участием представителей Центризбиркома, Общественной палаты, уполномоченного по правам человека, общественности, экспертов, ученых – всех институтов, которые занимаются этой проблематикой. Однако это было проигнорировано. Никто не был приглашен, кроме той дюжины политиков, которые выдвигаются на выборах в Мосгордуму. В связи с этим это мероприятие становится политическим, что запрещено в рамках нашего консультативного органа – заниматься политическими вопросами. Мы занимаемся развитием гражданского общества и защитой прав человека», - заявил НСН Борисов.
Получить комментарий у главы СПЧ Михаила Федотова, чтобы прояснить подробности организации встречи с незарегистрированными кандидатами, НСН не удалось. Игорь Борисов настаивает, что СПЧ используют, как агитационную площадку для неудачников.
«Они пытаются провести свои политические неудачи как ущемление якобы абстрактных таких вот прав», - возмутился он. Правозащитник напомнил, что накануне глава ЦИК Элла Памфилова «четко обозначила» отказникам, как им защищать свои права во время избирательной кампании.
«Это обжалование в Московской городской комиссии либо в судах. Мы как правозащитный орган, естественно, имеем право собираться по этим вопросам, обсуждать - естественно, не в период избирательной кампании – и готовить рекомендации на будущее, может быть, и в части изменения избирательного законодательства. Не в период избирательной кампании и тем более не перед анонсированным митингом, который заявлен на субботу. СПЧ пытаются использовать для достижения своих политических целей. Моя позиция – это недопустимо», - заявил НСН Борисов.
По его словам, встреча членов СПЧ с опальными политиками нарушает не только регламент Совета. «Я обозначил требования отмены данного мероприятия, которое я считаю политически-агитационным, более того, проводимого с признаками уголовного преступления. Речь идет о подмене деятельности избирательных комиссий и вмешательстве в деятельность избирательных комиссий, за которое предусмотрена уголовная ответственность. В период избирательной кампании, с той повесткой, которая поставлена, это мероприятие не может быть проведено», - заключил он.
В свою очередь Илья Шаблинский в эфире НСН отверг все обвинения в нарушении регламентов СПЧ: «Я ничего не нарушаю. Что за три дня? Понятия не имею», - сказал он.
И в ответ обвинил Борисова в невыполнении своих обязанностей как главы мониторинговой группы Совета.
«Я так понимаю, что Борисов не хочет встречаться с кандидатами. Но они к нам обратились с жалобой. Жалоба была Федотову. Мониторинговая группа обязана реагировать на конфликты в ходе избирательных кампаний. Но Борисову это не нравится, он не хочет с ними встречаться вообще. У него, как я догадываюсь, какие-то политические мотивы. Там совершенно разные люди, но мне на их политическую ориентацию плевать. А Игорю Борисову, очевидно, нет. Люди обратились – мы встречаемся», - заключил Илья Шаблинский.
Напомним, окружные избиркомы нашли нарушения в подписных листах у 17 кандидатов в Мосгордуму - Дарьи Бесединой, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Ивана Жданова, Дмитрия Клочкова, Максима Круглова, Сергея Митрохина, Любови Соболь, Александра Соловьева, Елены Русаковой, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина. На этом основании Мосгоризбирком им отказал в регистрации.
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