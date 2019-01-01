Мосгордума расколола СПЧ

«Встреча должна состояться завтра, в час дня. Планировалось, что она будет в здании администрации президента, но выяснилось, что там нет помещения. Поэтому встреча будет проходить по адресу: Красина, 15, в помещении Московской Хельсинкской группы. Это будет встреча комиссии СПЧ по избирательным правам с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Обещались быть Сванидзе, Шульман и другие. И я, конечно. Будет ли Федотов, не уверен», - рассказал НСН глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский.

По его словам, в администрации президента не возражают против встречи правозащитников с оппозиционерами, более того, изначально были готовы предоставить помещение для нее.

«Это было изначально запланировано. В администрации президента подтвердили встречу, но буквально два часа назад место поменялось. Но они не против. Федотов ясно сказал, что администрация президента не против этой встречи. Только на другой территории», - пояснил глава комиссии. Шаблинский заверил, что на встречу в МХГ могут прийти все желающие.

Однако оказалось, что и в самой комиссии СПЧ по избирательным правам далеко не все поддерживают идею такого мероприятия. Член комиссии, глава мониторинговой рабочей группы СПЧ на выборах Игорь Борисов в эфире НСН категорично раскритиковал встречу с отказниками, фактически обвинив Шаблинского в самоуправстве.

«У нас в СПЧ несколько дней шла дискуссия, назначать встречу или не назначать. Шаблинский приводил аргументы за, я – против. Однако, несмотря на всю аргументацию и требования наших нормативных актов, Шаблинским было объявлено о завтрашнем заседании постоянной комиссии СПЧ по избирательным правам. В нарушение регламента, потому что такие мероприятия должны объявляться не менее, чем за три дня. С невозможностью пригласить кого-либо еще. Потому что я буквально позавчера предлагал провести более расширенное заседание – с участием представителей Центризбиркома, Общественной палаты, уполномоченного по правам человека, общественности, экспертов, ученых – всех институтов, которые занимаются этой проблематикой. Однако это было проигнорировано. Никто не был приглашен, кроме той дюжины политиков, которые выдвигаются на выборах в Мосгордуму. В связи с этим это мероприятие становится политическим, что запрещено в рамках нашего консультативного органа – заниматься политическими вопросами. Мы занимаемся развитием гражданского общества и защитой прав человека», - заявил НСН Борисов.