Володин: Зеленский становится нерукопожатным и токсичным политиком
Президент Украины Владимир Зеленский становится «нерукопожатным, токсичным политиком» для многих. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Зеленского ожидает незавидная участь, отмечает RT.
«Марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Как отметил председатель нижней палаты российского парламента, Украина потеряла суверенитет, а открыто спонсируемая США «война до последнего украинца» обернулась для страны огромными людскими потерями. Политик подчеркнул, что киевский режим продолжает отправлять граждан «на верную смерть», пытаясь сохраниться у власти.
«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — указал спикер Госдумы.
Ранее Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который стал «изгоем, заключенным в тюрьме», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru