Володин: Зеленский становится нерукопожатным и токсичным политиком

По его словам, Зеленского ожидает незавидная участь, отмечает RT.

«Марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Как отметил председатель нижней палаты российского парламента, Украина потеряла суверенитет, а открыто спонсируемая США «война до последнего украинца» обернулась для страны огромными людскими потерями. Политик подчеркнул, что киевский режим продолжает отправлять граждан «на верную смерть», пытаясь сохраниться у власти.

«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — указал спикер Госдумы.

Ранее Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который стал «изгоем, заключенным в тюрьме», напоминает Ura.ru.

