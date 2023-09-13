Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли торговую войну против России
США и Евросоюзу не удалось ослабить и разделить Россию, Вашингтон и Брюссель проиграли развернутую ими торговую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил председатель нижней палаты парламента, США и ЕС начали политику по сдерживанию, когда Россия стала развиваться.
«В бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций. <...> Но их борьба против России ударила по ним самим. Преступные шаги против нашей страны оказались неэффективными», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума рассказал об активной торговле РФ со странами АТР, рекордно низкой безработице в 3%, почти полном восстановлении логистических цепочек поставок товаров, грядущем расширении логистических маршрутов на Дальнем Востоке и строительстве скоростных автомагистралей через регион и Сибирь.
«В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем — разделить нашу страну, о чем публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло», — заключил Володин.
Ранее спикер Госдумы заявил, что Запад пытался сорвать выборы в России, однако они прошли успешно, напоминает Ura.ru. По словам политика, российская сторона обеспечила безопасность избирателей, а голосование по всей стране было открытым и честным, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли торговую войну против России
- В Тверской области уничтожили беспилотник
- Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники
- Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за антироссийских санкций
- Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
- Кабмин Японии в полном составе подал в отставку
- Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе
- Стало известно о бегстве украинских солдат из Купянска
- Экс-разведчик Риттер: Военные РФ знают цель сражений
- В Ирландии заявили, что план Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru