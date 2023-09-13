Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли торговую войну против России

Как отметил председатель нижней палаты парламента, США и ЕС начали политику по сдерживанию, когда Россия стала развиваться.

«В бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций. <...> Но их борьба против России ударила по ним самим. Преступные шаги против нашей страны оказались неэффективными», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума рассказал об активной торговле РФ со странами АТР, рекордно низкой безработице в 3%, почти полном восстановлении логистических цепочек поставок товаров, грядущем расширении логистических маршрутов на Дальнем Востоке и строительстве скоростных автомагистралей через регион и Сибирь.

«В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем — разделить нашу страну, о чем публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло», — заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил, что Запад пытался сорвать выборы в России, однако они прошли успешно, напоминает Ura.ru. По словам политика, российская сторона обеспечила безопасность избирателей, а голосование по всей стране было открытым и честным, пишет RT.

