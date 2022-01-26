Володин: Вашингтон хочет управляемого президента России
США хотят «лояльного и управляемого» ими президента России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден допустил введение санкций против российского коллеги Владимира Путина в случае конфликта вокруг Украины, пишет РИА ФАН.
«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По мнению спикера Думы, Вашингтон недоволен тем, что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной».
«Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», — подчеркнул Володин.
Как отметил председателя Госдумы, все действия США носят враждебный характер для РФ, пишет RT.
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