Володин: Вашингтон хочет управляемого президента России

США хотят «лояльного и управляемого» ими президента России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Байден не исключил санкции лично против Путина

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден допустил введение санкций против российского коллеги Владимира Путина в случае конфликта вокруг Украины, пишет РИА ФАН.

«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Думы, Вашингтон недоволен тем, что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной».

«Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», — подчеркнул Володин.

Как отметил председателя Госдумы, все действия США носят враждебный характер для РФ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Санкции СШАВячеслав ВолодинВладимир Путин
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