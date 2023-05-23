Володин: В Госдуме единогласно поддержали запрет на проезд польских фур по России

Ранее депутаты Думы предложили запретить поездки по РФ польским грузоперевозчикам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Володин, парламентарии единогласно приняли решение о запрете на проезд фур и заправку машин отечественным топливом по российским ценам. Для польских перевозчиков установят цены на уровне действующих в Евросоюзе. По словам спикера Госдумы, Польша таким образом лишится около 8,5 млрд евро доходов.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что еще около 2 тысяч транспортных компаний Польши станут банкротами.

