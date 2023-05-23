Володин: В Госдуме единогласно поддержали запрет на проезд польских фур по России

Госдума приняла решение о необходимости запрета проезда грузовых автомобилей из Польши по территории России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты предложили запретить польским фурам проезжать через Россию

Ранее депутаты Думы предложили запретить поездки по РФ польским грузоперевозчикам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Володин, парламентарии единогласно приняли решение о запрете на проезд фур и заправку машин отечественным топливом по российским ценам. Для польских перевозчиков установят цены на уровне действующих в Евросоюзе. По словам спикера Госдумы, Польша таким образом лишится около 8,5 млрд евро доходов.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что еще около 2 тысяч транспортных компаний Польши станут банкротами.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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