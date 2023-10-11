Володин: США разжигают конфликты для собственного обогащения

«По результатам Первой мировой войны ВВП США вырос фактически вдвое. <...> США превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой. Вторую мировую войну Вашингтон также смог использовать для наращивания собственной экономической мощи», — указал спикер Госдумы.

По мнению Володина, спустя десятилетия методы США не изменились, это в том числе подтвердило происходящее в Ираке, Сирии и на Украине, отмечает телеканал «360».

«И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины направили в Средиземное море свой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, напоминает «Свободная пресса».

