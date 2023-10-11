Володин: США разжигают конфликты для собственного обогащения

США разжигают вооруженные конфликты для собственного обогащения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента назвал Вашингтон «главным выгодоприобретателем» вооруженных противостояний: так, после обострения палестино-израильского конфликта подорожали акции крупнейших оружейных компаний США. Володин подчеркнул, что Штаты всегда «использовали трагедии миллионов людей» для удовлетворения экономических интересов.

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«По результатам Первой мировой войны ВВП США вырос фактически вдвое. <...> США превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой. Вторую мировую войну Вашингтон также смог использовать для наращивания собственной экономической мощи», — указал спикер Госдумы.

По мнению Володина, спустя десятилетия методы США не изменились, это в том числе подтвердило происходящее в Ираке, Сирии и на Украине, отмечает телеканал «360».

«И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины направили в Средиземное море свой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПалестинаИзраильКонфликтСШАВячеслав Володин

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