Володин: США разжигают конфликты для собственного обогащения
США разжигают вооруженные конфликты для собственного обогащения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты парламента назвал Вашингтон «главным выгодоприобретателем» вооруженных противостояний: так, после обострения палестино-израильского конфликта подорожали акции крупнейших оружейных компаний США. Володин подчеркнул, что Штаты всегда «использовали трагедии миллионов людей» для удовлетворения экономических интересов.
«По результатам Первой мировой войны ВВП США вырос фактически вдвое. <...> США превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой. Вторую мировую войну Вашингтон также смог использовать для наращивания собственной экономической мощи», — указал спикер Госдумы.
По мнению Володина, спустя десятилетия методы США не изменились, это в том числе подтвердило происходящее в Ираке, Сирии и на Украине, отмечает телеканал «360».
«И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну», — добавил политик.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины направили в Средиземное море свой авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru