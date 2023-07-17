Володин поддержал остановку зерновой сделки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал остановку зерновой сделки, отметив, что страны-участники не выполняют свои договоренности перед Россией. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Песков: Зерновая сделка фактически остановлена

Политик уточнил, что в рамках сделки лишь 2,51% зерна досталось беднейшим странам,а гуманитарный коридор используется для прикрытия атак украинской армией.

«Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности», - написал Володин.

Возобновление сделки актуально лишь при выполнении обязательств перед Россией, добавил он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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