Володин поддержал остановку зерновой сделки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал остановку зерновой сделки, отметив, что страны-участники не выполняют свои договоренности перед Россией. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.
Политик уточнил, что в рамках сделки лишь 2,51% зерна досталось беднейшим странам,а гуманитарный коридор используется для прикрытия атак украинской армией.
«Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности», - написал Володин.
Возобновление сделки актуально лишь при выполнении обязательств перед Россией, добавил он.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru