Володин отправил на карантин депутата, посетившего Францию, и все его окружение

Изучить проблему Володин поручил комитету по контролю и регламенту, передает RT. Он призвал принять решение о прохождении депутатом карантина пот коронавирусу. По словам спикера, «надо уважать закон и правила, начиная с себя».

Володин также предложил изолировать помощников Катасонова и депутатов, которые с ним контактировали.

Ранее сегодня на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян брить усы и переносить свадебные церемонии. По его мнению, такие меры важно предпринять в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Вице-спикер Думы Петр Толстой накануне сообщил в соцсетях о том, что принял решение о самоизоляции после визита в Париж.



