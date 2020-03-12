Володин отправил на карантин депутата, посетившего Францию, и все его окружение
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который не прошел 14-днейвный карантин после посещения Франции.
О проблеме сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Катасонов после возвращения из-за границы находился на рабочем месте.
Изучить проблему Володин поручил комитету по контролю и регламенту, передает RT. Он призвал принять решение о прохождении депутатом карантина пот коронавирусу. По словам спикера, «надо уважать закон и правила, начиная с себя».
Володин также предложил изолировать помощников Катасонова и депутатов, которые с ним контактировали.
Ранее сегодня на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян брить усы и переносить свадебные церемонии. По его мнению, такие меры важно предпринять в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Вице-спикер Думы Петр Толстой накануне сообщил в соцсетях о том, что принял решение о самоизоляции после визита в Париж.
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