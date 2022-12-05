Володин обвинил США в попытках сдержать развитие других стран

США пытаются сдержать развитие других стран, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик заявил в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Володин предрек усугубление кризиса власти в США

Встреча проходит в понедельник в Колонном зале московского Дома Союзов.

«США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран», — цитирует Володина РИА Новости.

Как подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента, мир должен быть многополярным. Володин отметил необходимость обозначить позицию стран по вопросу сохранения суверенитета и сделать все, чтобы люди «жили в мире», и развивать отношения «на принципах невмешательства во внутренние дела».

Ранее Володин заявил, что политическая система США «в прямом смысле слова мертва», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Таким образом политик отреагировал на инциденты в ходе промежуточных выборов в американский конгресс, когда в ходе голосования избрали двух умерших кандидатов от Демократической партии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОДКБСШАВячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры