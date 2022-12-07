Володин: Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует
«Хороших русских» для США и Евросоюза не существует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем "скитальцам" и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации», — отметил политик.
Володин указал, что принцип Вашингтона и Брюсселя — «пока вы критикуете свою страну — вас терпят», однако «выбрасывают» в случае любого непослушания.
«"Скитальцы" неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными. Это должны понимать все, кто совершил предательский поступок по отношению к своей стране, близким, родным», — заключил председатель нижней палаты парламента.
Ранее Володин заявил, что США и Евросоюз поддерживают фашизм на Украине, пишет RT. По словам политика, в будущем Вашингтон и Брюссель должны будут понести ответственность за помощь киевскому режиму, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Володин: Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует
- В Минобороны РФ показали работу военного бронепоезда в ходе спецоперации
- В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20
- Захарова отреагировала на заявление премьера Эстонии о невозможности принять украинских беженцев
- Останина предложила сделать 31 декабря выходным днем
- СМИ: Энергетическая инфраструктура Украины может быть выведена из строя к концу года
- Назван способ восстановить организм после новогоднего корпоратива
- Депутаты призвали запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год
- Роналду не подтвердил информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии
- Евросоюз может создать свою армию в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru