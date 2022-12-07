Володин: Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует

«Хороших русских» для США и Евросоюза не существует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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«Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем "скитальцам" и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации», — отметил политик.

Володин указал, что принцип Вашингтона и Брюсселя — «пока вы критикуете свою страну — вас терпят», однако «выбрасывают» в случае любого непослушания.

«"Скитальцы" неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными. Это должны понимать все, кто совершил предательский поступок по отношению к своей стране, близким, родным», — заключил председатель нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что США и Евросоюз поддерживают фашизм на Украине, пишет RT. По словам политика, в будущем Вашингтон и Брюссель должны будут понести ответственность за помощь киевскому режиму, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАВячеслав Володин
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