«Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем "скитальцам" и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации», — отметил политик.

Володин указал, что принцип Вашингтона и Брюсселя — «пока вы критикуете свою страну — вас терпят», однако «выбрасывают» в случае любого непослушания.

«"Скитальцы" неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными. Это должны понимать все, кто совершил предательский поступок по отношению к своей стране, близким, родным», — заключил председатель нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что США и Евросоюз поддерживают фашизм на Украине, пишет RT. По словам политика, в будущем Вашингтон и Брюссель должны будут понести ответственность за помощь киевскому режиму, напоминает «Свободная пресса».

