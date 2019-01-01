Володин экстренно собрал Совет Думы на внеочередное заседание

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что собирает сегодня внеочередное заседание Совета Думы. Об этом он объявил в момент закрытия пленарного заседания нижней палаты парламента. При этом спикер не стал объяснять повестку внеочередного совещания, сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня Госдума приняла специальное заявление о дополнительных экономических ограничительных мерах в отношении Грузии в свете последнего обострения политических отношений Тбилиси с Москвой. Однако позднее президент РФ Владимир Путин высказался против введения антигрузинских санкций «из уважения к грузинскому народу».

Российский лидер также не считает нужным возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, который оскорбил его в эфире телеканал «Рустави 2». По словам Путина, не стоит «реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков».

При этом, спикер Вячеслав Володин высказался за сохранение позиции Госдумы о необходимости применить в отношении Тбилиси меры экономического воздействия.

