Володин: Армению ждут проблемы из-за ратификации Римского статута

По его словам, это создаст проблемы, в первую очередь, самой республике и её гражданам.

«Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому», - заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с решением ратифицировать Римский статут к действующему армянскому руководству появятся дополнительные вопросы, их заранее передали Еревану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

