Володин: Армению ждут проблемы из-за ратификации Римского статута

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) - непродуманное и стратегически неверное решение.

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По его словам, это создаст проблемы, в первую очередь, самой республике и её гражданам.

«Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому», - заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с решением ратифицировать Римский статут к действующему армянскому руководству появятся дополнительные вопросы, их заранее передали Еревану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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